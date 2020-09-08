الثني يوجه بالانتهاء من صيانة المرافق التعليمية قبل بدء الدراسة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء بضرورة الإسراع في الانتهاء من صيانة المرافق التعليمية الخاضعة للصيانة استعدادا للعام الدراسي المقبل مع ضرورة المحافظة على توحيد التصاميم التي تثبت هوية “التصميم المدرسي” للمؤسسات التعليمية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء سير عمل قطاع التعليم في مدينة بنغازي واطلع على خطة مصلحة الوسائل والتقنيات التعليمية للعام المقبل، خاصة فيما يتعلق بصيانة المرافق التعليمية وتجهيزها

وضم الاجتماع، وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم فاطمة الغالي، ومدير عام مصلحة الوسائل والتقنيات التعليمية المصري العوكلي، ومدير مكتب مشروعات المصلحة فرع بنغازي سمير الفلاح، ومراقب تعليم بنغازي مصطفى الدرسي.

وناقش ا المجتمعون رئيس مع المجتمعين سير عمل صيانة المرافق التعليمية، مشددا على ضرورة الإسراع في الانتهاء منها استعدادا للعام المقبل،.