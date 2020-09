اعتبر عضو مجلس

النواب المنشق، عبد السلام نصية، الحديث عن تقاسم المناصب السيادية إهدار للوقت في

ظل انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية.

وقال نصية في

تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الثلاثاء:

“إن الحديث عن تقاسم المناصب السيادية في ظل استمرار انقسام مؤسسات الدولة

التنفيذية والتشريعية واستمرار تعثر المسار الدستوري وتعدد شرعية السلاح هو إهدار

للوقت”.

وأشار نصية، إلى

أن ” الأمر تشتيت للجهود من قبل أصحاب الأنانية الشخصية المقيتة وزعماء دولة

الأشخاص، بغرض فرض أنفسهم أو فرض الفوضى”.

