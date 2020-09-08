الاتحاد الأوروبي: سنواصل الدعم الفعّال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سليمة ومستقرّة

ليبيا – أكّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بروكسل اليوم الثلاثاء أنّ الاتحاد ممتنٌّ للمغرب لدوره النشط في حلّ الصراع الليبي.

المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح نقله موقع “العربية.نت” قال: “نحن ممتنّون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي يرحّب بأيّ مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة،والمُضيِّ قدمًا في حلِّ الصراع الليبي من خلال عملية سياسية.

وذكر ستانو أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلّعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرّة ومزدهرة.

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