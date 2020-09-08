قائمة “إعمار” المدعومة من “الإخوان” تتصدر نتائج انتخابات مجلس بلدية مصراتة

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية عن حصد قائمة “إعمار” المرتبة الأولى في نتائج انتخابات المجلس البلدي مصراتة، بـ10313 آلاف صوت.

وقال رئيس اللجنة التابعة لحكومة “الوفاق” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن نسبة المشاركين في انتخابات بلدي مصراتة بلغت 28%، مشيرا إلى أن هذه النتائج مبدئية، وأن النهائية ستعلن بعد الانتهاء من فحص الطعون.

يشار إلى أن قائمة إعمار التي يتقدمها محمود السقوطري أعلن عن دعمها كل من محمد صوان رئيس حزب العدالو والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، وعلي الصلابي القيادي الإخواني.