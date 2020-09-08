التكوري: شركة الكهرباء تضيف 1670ميجاوات بحلول الذورة الشتوية

تعمل الشركة العامة للكهرباء على إضافة 1670 ميجاوات لطاقتها الإنتاجية بحلول الذروة الشتوية، من بينها 500 ميجاوات للمشروع الاستعجالي للإدارة الجديدة و300 ميجاوات من محطة أوباري.

أكد ذلك مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري، الذي قال إن أعمال صيانة محطات التوليد التي تقوم بها الإدارة الجديدة للشركة حاليا سترفع القدرة الإنتاجية إلى 870 ميجاوات، حسب تسجيل مصور بثته الشركة، اليوم الثلاثاء،على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح التكوري أن أعمال الصيانة تجري حاليا على الوحدة الغازية الثالثة في محطة مصراتة المزدوجة، للدخول بها على الشبكة بقدرة توليد 350 ميجاوات خلال أسبوعين كحد أقصى.

وفي محطة جنوب طرابلس، بدأت صيانة الوحدة الأولى الغازية مع وحدة توليد صغيرة بقدرة 150 ميجاوات، ومن المقرر أن تدخل الوحدتان على الشبكة قبل أو بحلول الذروة الشتوية، على حد قول التكوري نفسه.

وأضاف مدير الإعلام بشركة الكهرباء أنه في محطة الخمس تجري الآن أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الرابعة لتكون على الشبكة العامة خلال الذروة الشتوية، وبقدرة توليد 150ميجاوات.

وأشار التكوري إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة الزاوية، التي توقع أن تدخل على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية، وبقدرة 220 ميجاوات.

وتابع قائلاِ: «كذلك العمل جار لاستكمال محطة الخمس الاستعجالي بقدرة توليد 500 ميجاوات قبل حلول الذروة الشتوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للشبكة العامة. أما بالنسبة لمحطة أوباري، نوه التكوري إلى توريد قطع الغيار لاستكمال أعمال الصيانة في الوحدة الأولى والثانية بقدرة توليد 300 ميجاوات قبل حلول الذروة الشتوية.

وبذلك يكون إجمالي الطاقة الإنتاجية 870 ميجاوات بعد اكتمال صيانة تلك الوحدات، يضاف إليها 800 ميجاوات من المشروع الاستعجالي ومحطة أوباري، لتضيف قدرة إنتاجية للكهرباء تصل إلى 1670 ميجاوات، على حد وصف مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

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