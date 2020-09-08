تجسيدا للعمل التطوعي.. المواطن فايز ساطي يطلق حملة لتنظيف شواطئ بنغازي

أخبار ليبيا24 – خاص

من أجل حبه للعمل التطوعي واهتمامه بالبيئة وحرصه على مدينته ووطنه، أطلق المواطن فايز ساطي السبت الماضي، حملة نظافة تطوعية في مدينة بنغازي تستهدف تنظيف شواطئ وكورنيش المدينة.

وأوضح ساطي إن فكرة حملة نظافة شواطئ وكورنيش بنغازي جاءت بعد قراءته عن أضرار التلوث البحري والبيئي ومشاهدة الكثير من الوثائقيات عن التلوث بسبب المخلفات البلاستيكية وقارورات المياه الفارغة، منوها إلى أنه بسبب هذه الأضرار قرر إطلاق حملة نظافة بنفسه وبمجهودات شخصية.

ولفت ساطي بحسب تصريحاته لأخبار ليبيا 24، إلى أنه تعمّد نشر الحملة التي قام بها على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد ممكن من المتطوعين للمشاركة في الحملة، مبينا أنها لاقت استجابة كبيرة من المتطوعين وجرى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقيام بهذه الحملة في أماكن مختلفة بشواطئ بنغازي.

وأكد ساطي، أنه تواصل معه الكثير من الشباب المتطوعين وبعض الجمعيات الخيرية تلبيةً لندائي للمشاركة في الحملة، موضحا أن الحملة انطلقت من كورنيش بنغازي بمشاركة حوالي 30 متطوعا، مثمنا جهود كافة الشباب المتطوعين الذين شاركوا معه.

وقال المواطن فايز ساطي، إن حملة النظافة ستكون كل يوم سبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى 12 ظهرا، مضيفا أنها ستستمر إلى يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل، وعبر عن شكره لكل الجهات التي قدمت الدعم لهذه الحملة.

وأشار ساطي، إلى أنه عقب الانتهاء من حملته ستنطلق حملة نظافة كبرى تشمل شواطئ مدينة زوارة غربا إلى شواطئ طبرق شرقا، بمشاركة كافة المدن الساحلية في ليبيا لتقوم كل مدينة بتنظيف شواطئها.

يشار إلى أن فايز ساطي متخصص في مجال تقنية المعلومات، ويعمل مهندسا في جهاز النهر الصناعي، ويعتبر العمل التطوعي وحماية البيئة البحرية من أبرز اهتماماته.

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