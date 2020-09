أعلن طرفا المفاوضات الليبية بالمغرب، اليوم الثلاثاء في

بيان مشترك، أن التفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال

العام.

