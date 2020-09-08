وكيل التعليم بالحكومة الليبية يجري زيارة تفقدية للجان امتحانات التعليم الأساسي بدرنة

قام وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البركي، رفقة مدير إدارة الامتحانات ومدير جهاز حراسات المرافق التعليمية ومراقب التعليم في درنة وضواحيها، قام بجولة تفقدية للجان امتحانات شهادة التعليم الأساسي، وسير الامتحانات بمدينة درنة،

وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أبدى الجميع شكره وامتنانه لما قدمته لجان الامتحانات من إجراءات احترازية، وتهيئة الأجواء التي تلائم الطلاب في أوقات الامتحانات، وتعاون الجهات الأمنية بمدينة درنة في حراسة المدارس.

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