وسائل إعلام: وفد ليبي برئاسة مستشار السراج يتوجه إلى القاهرة

ذكرت وسائل إعلام أن وفدا ليبيا يضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وتاج الدين الرازقي، مستشار فائز السراج للأمن القومي توجه من مصراتة إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” قول مصادر وصفتها بـ”الخاصة” إن الوفد الليبي سيناقش مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار وعلى الدور المصري في حل الأزمة.

وفي نفس السياق ذكرت قناة العربية أن الوفد يضم مستشار السراج و4 نواب، حاملين مبادرة للحل تتضمن وضع خط كوبري السدادة غرب سرت كخط فاصل بين القوات المتقاتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تشمل تلك المبادرة تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط.

ويتزامن ذلك مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، إن لقاء المغرب يستهدف تحديد المناصب السيادية وتوزيعها، مؤكدا انطلاق اجتماعات جنيف للتسوية الليبية، يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح “الحليق” في تصريحات صحفية، أن لقاء المغرب مشترك بين البرلمان وبين مجلس الدولة الاستشاري، لتحديد المناصب السيادية، والتي سيتم تحديدها بدون أسماء، وهذا أحد الاتفاقيات.