العامة للكهرباء: الانتهاء من صيانة خط المزرعة 11 ك.ف في بني وليد

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أن مهندسي وفنيي قسم التشغيل والصيانة السريعة ، تمكنوا من الانتهاء من صيانة خط المزرعة 11 كيلو فولت بمدينة بني وليد بعد تعرضه للسرقة والعبث خلال المدة الماضية.

وكانت الشركة ذكرت أن أعمال السرقة و النهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها متواصلة ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب هذه الأعمال.

وأفادت الشركة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت الأحد بالاعتداء على خط الجنوب الدافنية وسرقة أسلاك نحاس كهربائية مسافة 1500 متر المغذية لمحطة 30 كيلو فولت الدافنية التابعة لإدارة توزيع زليتن.

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