أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن وفدا آخر يضم مستشار

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة للأمن القومي، تاج الدين الرازقي،

يتوجه إلى القاهرة .

وفي وقت سابق، كانت مصادر صحفية، قد أكدت مغادرة وفد تابع

لما يسمى بمجلس الدولة، مطار مصراتة متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة .

