التعليم العالي بالحكومة الليبية يناقش الاستعدادات اللازمة لاستئناف الدراسة

عقد المجلس الأعلى للتعليم العالي أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي، فاطمة الغالي، وذلك لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستئناف الدراسة واستكمال العام الجامعي 2019-2020.

الاجتماع الذي عقد في جامعة عمر المختار خلص إلى إعطاء الإذن للجامعات باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستكمال هذا العام، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الغرف الأساسية لمكافحة كورونا، كل حسب البلدية الواقعة بها الجامعة، لتقديم ما يلزم من مساعدة لتنفيذ تعليمات التدابير الوقائية المقررة.

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