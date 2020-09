أفادت مصادر صحفية مغربية اليوم الثلاثاء أنه سيتم استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة بالمملكة المغربيةالخميس المقبل.

