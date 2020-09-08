وزارة التعليم تعلن عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية و الثانوية للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج 2020

اعتمد وزير التعليم المكلف وعضو المجلس الرئاسي الدكتور “محمد عماري زايد ” بحضور مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ ” السيد أحمد ” وبمشاركة عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمراكز بالوزارة اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات الدور الأول لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي ( 2019 / 2020 ) بنسبة نجاح بلغت لشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي 81.32% وفي الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بلغت 57.88%.

وألقى السيد الوزير خلال مراسم حفل الاعتماد الذي اقيم بالمركز الوطني للامتحانات كلمة بالمناسبة أثنى فيها على كل الجهود التي بذلت من قبل الإدارات والمصالح بالوزارة لانجاح سير الامتحانات.

وتوجه بالشكر إلى إدارة الملحقيات بالوزارة والملحقيات الليبية بالخارج وعلى رأسهم الملحقية الليبية بدولة تركيا التي أشرفت على توزيع أوراق الاسئلة على ( 34 ) دولة .

وأشاد الوزير بجهود المركز الوطني للامتحانات على الأعمال التي قام بها خلال هذه الامتحانات مطالبهم بالاستمرار على نفس السياق لانجاح سير الامتحانات بالمدارس الليبية بالداخل في اكتوبر القادم .



من جهته هنأ مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاد “السيد أحمد ” كل الطلبة المتفوقين حاثا الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ على الجد والمثابرة خلال الدور الثاني .



وطمأن الطلبة المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج وحالت الظروف دون أن يلتحقوا بمدارسهم نظرا لما يمر به العالم من عرقلة حركة الملاحة والمطارات بإمكانهم أن يلتحقوا بالامتحانات الدور الأول بالمدارس بالداخل في ( 3 اكتوبر ) القادم أو دخولهم في امتحان الدور الثاني بمدارسهم ويحسب لهم دور أول مضيفا بأن المركز حريص كل الحرص على أبنائنا الطلبة حتى لاتضيع السنة الدراسية عليهم .

وأكد أن المركز الوطني للامتحانات هذا العام ولأول مرة لم يستقبل الاوراق الاحتياطية و لم يمكن أي طالب من الدخول للامتحانات بدون رقم جلوس ومكان امتحانه ، مبينا بانه تم التعميم على كل المراقبات التعليمية ومكاتب الامتحانات بضرورة موافاة المركز ببيانات الطلبة المتعترين قبل ( 10 سبتمبر ) حتى يتم ادخالهم بالمنظومة واستكمال اجراءاتهم.

وقام الوزير عقب انتهاء مراسم الاعتماد بجولة في أقسام المركز الوطني للامتحانات واستمع إلى شروح وايضاحات من الفنيين والمختصين حول مدى استعداد المركز لتنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية والشهادة الاعدادية بالداخل بالإضافة إلى بقية الاستحقاقات الامتحانية الأخرى

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