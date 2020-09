إغلاق مستشفى بني وليد العام بسبب تكرار عمليات التخريب والإعتداء على العناصر الطبية

أعلن مدير مستشفي بني وليد العام محمد المبروك عبدالله،

اليوم الثلاثاء، إغلاق المستشفي بعد تعرض المبني الإداري وقسم الطوارئ للتخريب والحرق

والاعتداء على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المبروك، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمستشفى

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن قرار الإغلاق اتخذته الإدارة بالاتفاق

الجماعي بين العناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة، بسبب تكرار عمليات التخريب

داخل المستشفى وعدم وجود جهات أمنية قادرة على حمايته، مشيرا إلى أن غياب الأمن أصبح

واضحا داخل المستشفي..

و أضاف المبروك أن عدم وجود مكان لفلترة الحالات المشتبه بإصابتها

بفيروس كورونا داخل المستشفى جعل العناصر الطبية أكثر عرضة للسب وللشتم والاعتداء اللفظي

والجسدي من قبل أهالي الحالات المشتبه بها.

