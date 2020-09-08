رئيس مجلس الوزراء يطلّع على خطة مصلحة الوسائل والتقنيات التعليمية للعام المقبل وسيّر أعمال الصيانة في المؤسسات التعليمية

بنغازي 08 سبتمبر 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على خطة مصلحة الوسائل والتقنيات التعليمية للعام المقبل؛ خاصة فيما يتعلق بصيانة المرافق التعليمية وتجهيزها.

هذا وبحث السيد الرئيس خلال الاجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، سيّر عمل قطاع التعليم في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع؛ وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة الغالي، ومدير عام مصلحة الوسائل والتقنيات التعليمية المهندس المصري العوكلي، ومدير مكتب مشروعات المصلحة فرع بنغازي السيد سمير الفلاح، ومراقب تعليم بنغازي السيد مصطفى الدرسي.

وناقش السيد الرئيس؛ سيّر عمل صيانة المرافق التعليمية، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء منها؛ استعدادًا للعام المقبل، مع ضرورة المحافظة على توحيد التصاميم التي تثبت هوية “التصميم المدرسي” للمؤسسات التعليمية. (وال- بنغازي) ر ت

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