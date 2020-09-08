بسبب مخالفات بـ800 مليون دولار.. النيابة تأمر بالقبض على مدير مصرف ليبيا الخارجي وصهر “السراج”

أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على مدير عام مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ونائبه الشارف شلبي، صهر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على خلفية تقارير تفيد بتجاوزات ومخالفات بقيمة 800 مليون دولار.

وجاء قرار النيابة العامة بعد خطاب وجهه محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير إلى القائم بأعمال النائب العام، حول مخالفات مدير المصرف الخارجي السابق محمد بن يوسف وأعضاء مجلس إدارته، والتي تجاوزت 800 مليون دولار، حسب تقرير المراجع الخارجي للمصرف وتقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

كما جاء القرار أيضًا بعد خطاب وجهه مدير إدارة الشؤون القانونية بالمصرف المركزي في طرابلس، علي ضوي، إلى مدير السجل التجاري العام، بشأن المصرف الليبي الخارجي؛ الذي لحقت به خسائر وأصبح يعاني مشاكل مالية بسبب المخالفات والتجاوزات التي مارستها الإدارة التنفيذية، حتى لحق بالمصرف خسائر تجاوزت مبلغ 800 مليون دولار أمريكي.

وذكر الخطاب أن هذه التجاوزات والمخالفات المالية أثبتها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ولجنة التحقيق المكلفة من قبل المصرف المركزي، علاوة على ما تضمنه تقرير المراجع الخارجي، الأمر الذي جعل المصرف يتدخل إعمالا للقانون رقم (1) لسنة 2005م، الذي خول له التدخل لاتخاذ حزمة من الإجراءات حال مواجهة أي من الجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه لمشاكل مالية.

وأضاف أنه في ظل هذه الإجراءات المتخذة من أجل معالجة المشاكل المالية التي يواجها المصرف بسبب إهمال مجلس إدارته الموقوف وتورط مديره العام الموقوف أيضا في ارتكاب عديد التجاوزات والمخالفات التي تسببت في إلحاق خسائر بالمصرف، تفيد المؤشرات بأنها أكثر مما ذكرتّه التقارير المشار إليها؛ باعتبار أن الفحص والتدقيق والتحقيق لايزال جاريًا، وأن العمل على حصر كل الخسائر المتلاحقة غير المكتشفة والمعلن عنها لم ينته بعد.

وأبدى استغرابه لعدم استجابة السجل التجاري العام – دون مبررات تذكر- للطلبات العديدة بشأن إصدار سجل تجاري للمصرف يبين التغييرات المستحدثة على إدارته، الأمر الذي ألحق ضررا بالمصرف؛ حيث يشكل مساسا بسمعته دوليا، ويؤثر في علاقته التجارية مع المؤسسات المالية الدولية ومساهماته العديدة، وتسبب في إرباك التحقيقات الدولية الجارية بالخصوص وعرقل مباشرة إدارته لأعمالها.