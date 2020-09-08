رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يطلّع على سيّر عمل وزارة الخارجية وآخر المستجدات المحلية والدولية

بنغازي 08 سبتمبر 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على سيّر عمل وزارة الخارجية؛ وآخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

هذا وجاء ذلك خلال لقاء عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، مع وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج، الذي أوضح للسيد الرئيس، سُبل التعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان.

وبحث السيد الرئيس خلال الاجتماع، آلية إعادة تفعيل مؤتمر أصدقاء ليبيا؛ الذي لم يُقدم شيئًا للدولة الليبية والشعب الليبي منذ انعقاده في عام 2011 م.

وتطرق السيد الرئيس لاهتمام وزارة الخارجية بملف التدريب والتطوير لكافة كوادر الوزارة، في حين أكد الوزير أن نحو “207” موظفًا وموظفة من الكادر الوظيفي للوزارة، تلقوا تدريبًا بإجمالي عدد “318” ساعة تدريبية، شملت خلالها الدورات “24” مجالا مختلفًا بواقع “158” محاضرة.

وأوضح الوزير عبد الهادي الحويج أن الوزارة جهزت قاعة مخصصة للتدريب والتطوير، ومعملا متكاملا للحاسوب.

من جهة أخرى، ناقش السيد الرئيس مع الوزير الخارجية، الرد القانوني محليًا ودوليًا على عملية القرصنة التي تمت للمساعدات الطبية المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية لمدينتي بنغازي وطبرق.

وأشار السيد الرئيس إلى عدم وصولها للمدينتين، جرّاء قرصنتها من قبل ميليشيات تابعة لرئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج. (وال- بنغازي) ر ت

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