أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا إفريقيا في الصحراء الكبرى، بعد أن تخلى عنهم مهربون، بعد حصولهم على أموال لتهريبهم لليبيا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن سائقي أربع شاحنات تحمل مهاجرين من نيجيريا وتوغو ومالي وغانا دون طعام أو ماء على بعد 230 كيلومترا شمالي بلدة ديركو في النيجر الواقعة عند مفترق طرق بالصحراء الكبرى، بعد أن رأوا عربات عسكرية، وبعد ثلاثة أيام عثر فريق إنقاذ من منظمة الهجرة الدولية على المهاجرين الذين كان بينهم أطفال بطريق الصدفة في 3 سبتمبر، وكان كثيرون منهم يعانون من الجفاف وفي حاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم المنظمة، بول ديلون، إن هذا أمر غير مستغرب على المهربين، الذين اعتادوا أخذ الأموال مقدما من اليائسين الذين يأملون الوصول إلى أوروبا، فهم يتخلون عن مسافريهم إذا استشعروا بأن هناك من سيعترضهم، موضحا أن العمليات السابقة في الصحراء الكبرى انتشلت جثثا مدفونة في الرمال”، في إشارة إلى عمليات مشتركة مع سلطات النيجر.

The post بعد حصولهم على أموال لتهريبهم إلى ليبيا.. مهربون يتركون 80 مهاجرا في الصحراء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24