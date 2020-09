طرفا المفاوضات الليبية في المغرب: توصلنا إلى تفاهمات مهمة بشأن القضاء على الفساد وإهدار المال العام

أصدر طرفا المفاوضات الليبية في المغرب، اليوم الثلاثاء،

بيانا صحفيا مشتركا، حول نتائج مشاورات اليوم الثالث للحوار الليبي في المغرب .

وأكد البيان المشترك، أن الحوار السياسي بين وفدي مجلس

النواب وما يسمى بمجلس الدولة يسير بشكل إيجابي وبناء، معربين عن أملهم في تحقيق

نتائج ملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في

كافة ربوع البلاد .

وأضاف البيان، أنه تم تحقيق تفاهمات “مهمة” في

اليوم الثالث للمشاورات، مشيرا إلى أن تلك التفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة تهدف للقضاء

على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الإنقسام في البلاد .

