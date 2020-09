أكد مصدر وزاري من الحكومة المؤقتة، في تصريح خاص لـ ليبيا

٢٤ اليوم الثلاثاء أن وزير الصناعة بالحكومة ونائب رئيس الوزراء غادروا ليبيا متجهين

إلى القاهرة

وكان وفد تابع لما يسمى بمجلس الدولة غادر اليوم الثلاثاء مطار مصراتة متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة

