بلدية طبرق تناقش استعدادات فصل الشتاء تخوفا من أي فيضانات متوقعة

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، الإستعدادات لفصل الشتاء القادم خوفاً من أي فيضانات متوقعة.

وطالب بوالخطابية، خلال اجتماع له مع قطاعات المرافق والمواصلات والزراعة وشركة المياه والصرف الصحي ومكاتب المشاريع التابعة لطبرق، بضرورة فتح كل العبارات المغلقة وتسريحها في كل الأحياء داخل وخارج المدينة .

