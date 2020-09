تجمع دول الساحل يطالب بدعم جهود المغرب للوصول إلى حل للأزمة الليبية

حث تجمع دول الساحل والصحراء مختلف القادة السياسيين والمجتمع المدني في ليبيا إلى دعم المفاوضات الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية، وتشجيعها في اتجاه تسوية الأزمة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار.

وأكد التجمع في بيان له، أن هناك ارتياح كبير للمحادثات الليبية التي انطلقت في 6 سبتمبر الجاري بالمغرب، وأثنى على جهود المغرب في البحث عن حل تفاوضي للأزمة الليبية التي تؤثر بشدة على الدول الأعضاء الأخرى في تجمع دول الساحل والصحراء، مطالبا جميع الأطراف إلى جعل هذه المحادثات حدثًا تاريخيًّا.

وشدد التجمع على ضرورة دعم المناقشات الجارية في بوزنيقة وتشجيع المفاوضات في اتجاه التسوية السياسية، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار والحفاظ على الوحدة والوئام الوطني لتهيئة الظروف لانتخابات حرة وشاملة، معربا عن دعمه الكامل لمسار بوزنيقة، داعيا المجتمع الدولي بأسره إلى دعم هذه المفاوضات بقوة.

