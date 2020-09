أثنت السفارة الكندية في المغرب، اليوم الثلاثاء على المناقشات الإيجابية في المملكة المغربية بين الأطراف الليبية والتي تهدف إلى الدفع بالحوار السياسي الليبي للوصول إلى حل سلمي.

