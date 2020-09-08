رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة خارجية إسبانيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس، مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا لايا، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وزيرة الخارجية الإسبانية أكدت للمستشار صالح قناعتها بأهمية تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، مشيرة إلى أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في تفعيل وتطبيق مبادرة رئيس مجلس النواب.

هذا وأكدت أيضا على دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط، بما يحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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