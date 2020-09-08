وزير الخارجية الإيطالي: كنا أبطالًا في تسهيل الحوار بين الليبيين

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده فضلت دائمًا إجراء حوار بين طرفي الصراع الليبي، مُضيفا: “كنا أبطالًا في تسهيل الحوار”.

وأكد دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن إيطاليا لم تؤجج الصراع من خلال التحيز لطرف على حساب آخر، لكن سعت دائمًا لتحفيز الحوار.

وانتقد اتهام إيطاليا بأنها غامضة لأنها تحدثت مع جميع الأطراف الليبية.

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي مع إجراء مفاوضات بين وفدي مجلس النواب ومجلس “الدولة الاستشاري” بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.