انتهاء جلسة الحوار الليبي بالمغرب واستئنافها الخميس المقبل

أفادت مصادر لقناة ليبيا بانتهاء جلسة الحوار اليوم بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية، بالاتفاق على استئناف الجلسات الخميس المقبل.

وكانت اجتماعات الحوار بين الوفدين انطلقت الأحد، واستمرت المباحثات فيها حتى مساء اليوم.

وفي تصريح سابق لقناة ليبيا أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن اللجنة الممثلة للمجلس في حوار المغرب مهمتها مناقشة توزيع المناصب السيادية فقط وليست تسميتها، نافيا أن تكون هذه اللجنة بديلا عن لجنة الحوار بمجلس النواب، ومؤكدا أن اجتماعات المغرب تأتي تمهيدا للاجتماعات القادمة التي ترعاها الأمم المتحدة.

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