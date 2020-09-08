وزير التعليم يعتمد نتائج امتحانات الشهادتين للطلبة الدارسين في الخارج

اعتمد وزير التعليم وعضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي (2019 / 2020)، بنسبة نجاح بلغت لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 81.32% وفي الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي 57.88%.

جاء ذلك بحضور مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمراكز بالوزارة.

وبحسب المركز الوطني للامتحانات، ألقيت العديد من الكلمات خلال مراسم حفل الاعتماد التي أقيمت بالمركز، ووجه الوزير الشكر إلى إدارة الملحقيات بالوزارة والملحقيات الليبية بالخارج، وعلى رأسها الملحقية الليبية بتركيا التي أشرفت على توزيع أوراق الأسئلة على 34 دولة، مشيدا بجهود المركز الوطني للامتحانات على الأعمال التي قام بها خلال هذه الفترة وطالبهم بالاستمرار على نفس السياق لانجاح سير الامتحانات بالمدارس الليبية بالداخل في اكتوبر القادم.

الطلبة المتعثرين

من جهته هنأ مدير عام المركز الوطني للامتحانات كل الطلبة المتفوقين، وحث الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ على الجد والمثابرة خلال الدور الثاني، مطمئنا الطلبة المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج وحالت الظروف دون أن يلتحقوا بمدارسهم نظرا لما يمر به العالم من عرقلة حركة الملاحة والمطارات، بإمكانهم أن يلتحقوا بالامتحانات الدور الأول بالمدارس بالداخل في (3 أكتوبر) القادم أو دخولهم في امتحان الدور الثاني بمدارسهم ويحسب لهم دور أول، مضيفا أن المركز حريص كل الحرص على أبنائنا الطلبة حتى لا تضيع السنة الدراسية عليهم .

وأكد أن المركز هذا العام ولأول مرة لن يستقبل الأوراق الاحتياطية أو تمكين أي طالب من الدخول للامتحانات بدون رقم جلوس ومكان امتحانه، مبينا أنه تم التعميم على كل المراقبات التعليمية ومكاتب الامتحانات بضرورة موافاة المركز ببيانات الطلبة المتعثرين قبل 10 سبتمبر، حتى يتم إدخالهم بالمنظومة واستكمال إجراءاتهم .

وأوضح أن المركز الوطني للامتحانات لديه أكثر من 3000 ورقة احتياطية من سنوات سابقة، ولم يتم تصحيحها بالمسحات الضوئية نظرا لانها مجهولة التسلسل، حسب قوله.

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