«عدل الوفاق»: الإفراج عن 54 سجينا في طرابلس للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون

قالت وزارة العدل بحكومة فائز السراج، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر، عفوا عن عشرات المساجين، وذلك للتخفيف من اكتظاظ السجون في العاصمة طرابلس.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك في بيان لها أنه تم العفو عن 54 سجينا من نزلاء السجون في طرابلس، وفق قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم «65» لسنة 2020، بشأن الإعفاء من تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم من النزلاء.

وأشارت إلى أن قرار المجلس يأتي في إطار المساعي التي يبذلها للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصي بها للوقاية من جائحة «كورونا».

وأوضحت أن القرار: «جاء تنفيذا لمحضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء السادس لسنة 2020، حيث نص القرار في مادته الأولى بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم وعددهم 51 نزيلا، كما تنص المادة الثانية من القرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ممن قضوا ثلث العقوبة وعددهم ثلاثة نزلاء».

وأضافت أن قرار المجلس الأعلى للقضاء نص على أن يتولى مكتب النائب العام تنفيذ القرار، وتكليف محامي عام طرابلس بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس.