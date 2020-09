بوريل : المبادرة المغربية جاءت في الوقت المناسب

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الحوار الليبي في المغرب يصب في مسار جهود الأمم المتحدة

لحل النزاع في ليبيا.

وأوضح بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،

أن المبادرة المغربية جمعت بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مدينة بوزنيقة،

مبينا أنها جاءت في الوقت المناسب، من أجل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لحل

الأزمة الليبية .

ووصف بوريل تصميم طرفا المفاوضات الليبية فى المغرب على البحث

عن حل سياسي للأزمة بأنه “أمراً مشجعاً “.

يشار إلى أن مسؤولي الاتحاد

كانوا قد أكدوا أكثر من مرة على ترحيبهم بأي مبادرة أو جهد دولي يؤدي إلى استئناف المحادثات

السياسية أو العسكرية بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن إطار عملية

برلين

