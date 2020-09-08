عضو “لجنة حوار بوزنيقة”: حققنا تفاهمات مهمة للقضاء على الفساد وإنهاء الانقسام

اختتمت جلسات اليوم الثالث من الحوار الليبي المنعقد في منطقة بوزنيقة بالعاصمة المغربية الرباط، على أن تستأنف بعد غد الخميس.

وقال ممثل مجلس الدولة الاستشاري بالحوار أحمد خليفة نجم إن “الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبنّاء”، مضيفا “يأمل الجميع بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كافة ربوع ليبيا”.

وأوضح نجم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة التي استمرت قرابة 5 ساعات: “تحققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

من جانبها، نشرت السفارة الأميركية في ليبيا تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة: “نشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قالت في بيان إن اللقاء يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وبدأت الجلسات الأحد والاثنين تم تمديدها ليوم ثالث (الثلاثاء)، على أن تستأنف بعد غد الخميس، فيما عبرت عدة دول عن دعمها للمبادرة المغربية أبرزها مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك دعمتها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء.