“صحة الوفاق” تحتفي بشفاء 65 عنصراً طبياً من كورونا

بعد شفاء 65 عنصراً طبيا وطبيا مساعدا من فيروس كورونا المستجد بمدينة مصراتة، وعودتهم إلى عملهم، احتفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بهم تقديراً لجهودهم.

ووقف “صحة الوفاق”، فقد جرى تكريم العناصر الطبية والطبية المساعدة بمقر مركز مصراتة الطبي، وتم منحهم شهائد شكر وتقدير مقدمة من وزارة الصحة، واتحاد المهن الطبية بالمدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة مصراتة سجلت نحو 100 إصابة بفيروس كورونا بين العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل، والفرز، والكشف المبكر، والمراكز التخصصية، والمراكز الصحية.

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