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“صحة الوفاق” تحتفي بشفاء 65 عنصراً طبياً من كورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد شفاء 65 عنصراً طبيا وطبيا مساعدا من فيروس كورونا المستجد بمدينة مصراتة، وعودتهم إلى عملهم، احتفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بهم تقديراً لجهودهم.

ووقف “صحة الوفاق”، فقد جرى تكريم العناصر الطبية والطبية المساعدة بمقر مركز مصراتة الطبي، وتم منحهم شهائد شكر وتقدير مقدمة من وزارة الصحة، واتحاد المهن الطبية بالمدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة مصراتة سجلت نحو 100 إصابة بفيروس كورونا بين العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل، والفرز، والكشف المبكر، والمراكز التخصصية، والمراكز الصحية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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