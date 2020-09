عبد العال: “أردوغان” له مواقف استعمارية واضحة ولكنه وجد في ليبيا موقفا حاسمًا

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم

الثلاثاء، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له موقف استعماري واضح من التدخّل

في سوريا والعراق، مضيفا أن أفكاره التي وصفها بـ”الشيطانية” دفعته للدخول

في ليبيا ولكنه وجد موقفًا حاسمًا وحازمًا.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي، أنّ رسائل القاهرة في قضية

ليبيا كانت واضحة منذ البداية، مبينا أن جلوس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على منصّة

مجلس النواب المصري كانت رسالته بأنّ أمن ليبيا جزءٌ لا يتجزّأ من الأمن القومي المصري

.

وأعرب رئيس مجلس النواب المصري، عن أمله في حل الأزمة

الليبية عبر الحوار السياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأن يتوّج الوضع في ليبيا

بالسلام الدائم ولبناء مؤسّسات الدولة وإجراء انتخابات الرئاسة .

