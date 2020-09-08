«المتابعة والتفتيش» ببنغازي تناقش آليات إعادة هيكلة القطاع الصحي والمراكز الطبية

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، رقم 129 لسنة 2020، للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول لوضع آلية عملها خلال المدة القادمة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فإن وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ترأس اللجنة، التي ضمت في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتققيم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبان عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد، وجمال محمد.

كما تضم اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي بن خيال.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها، على أن تحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها الأول، تشكيل لجان فرعية بالبلديات، تعمل على مدار اليوم والساعة بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري، لاتخاذ اللازم.

وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة عبدالله الثني، الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ميلادي، في مدينة مدينة بنغازي، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات و المراكز الطبية والقائمين عليها.

وباشرت اللجنة، اجتماعها اليوم، باستدعاء رئيس مكتب الخدمات الصحية ببنغازي ناصر الكاديكي، الذي قدم إفادته حول الوضع الصحي في البلدية والمؤسسات الطبية التابعة للمكتب.

وأكدت اللجنة، أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وشددت اللجنة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.