أسطول إيريني: رصدنا عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي

أعلن أسطول إيريني الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنّه رصد عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي منذ 4 مايو مع بدء نشاطه في البحر وعبر الدوريات التي نفّذها وسط البحر الأبيض المتوسّط، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية.

واوضح أسطول إيريني في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع ي”فيسبوك” بأنه رصد سفناً مشبوهة في أكثر من عشرة موانئ ونقاط بالإضافة إلى80 رحلة عسكرية و25 مهبطا، لافتا إلى أنه تم رفع 14 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا مثبتة بذلك حيادها.

