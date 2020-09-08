«اشطيبة»: أبناء الفاسدين يعيشون خارج ليبيا وشعبنا فقير يعاني من الجوع

هاجم آمر ما يعرف بـ”لواء غريان” ناصر اشطيبة، “حكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: “لن يرحمكم التاريخ و ستلعنكم الأجيال القادمة وسيكون أسمائكم في مزبلة التاريخ، يامن هرولتم للخارج لصناعة المصالح الشخصية خلف المناصب على حساب الشهداء” وفق قوله.

أضاف “اشطيبة” على حسابه: “يا من لعبتم سياسة التجويع ونقص الخدمات و الإمكانيات على المواطنين حتى لا يفطنوا بكم، يا لوبيات الفساد والتقسيم الهرولة خلف المناصب، يامن أبنائكم يعيشون في الخارج وفي أرقى المنازل والشعب يعاني الفقر والجهل”في إشارة إلى أسرة فائز السراج المقيمة في لندن .

وتابع “اشطيبة”: “يجب علينا جميعاً أن نعترف بأخطائنا فالإعتراف بالخطأ فضيلة، لاتكونوا دمى يحركها الساسة تحت خزعبلات زائفة وشعارات وهمية، يوم أنتم الشرعية ويوم أنتم المليشيات الذي تجب أن تنتهي، سياسة ضرب أبطال الوطن في بعضهم مستمرة تحت شعارات القبلية أو الجهوية ستستمر حتى ينتهي الرجال ولا يصبح بالبلاد إلا من يقدم الولاء والطاعة لتلك الشخصيات المحركة من الخارج الذي أصلاً لاتعنيهم مدنهم ولا ابنائها لأنهم لاينتمون الا لكراسيهم و لوبياتهم الفاسدة” على حد تعبيره.

وواصل “اشطيبة”: “سيكون لكم السجن والقوانين الوهمية الذي اصطنعوها لمحاربتكم وانهائكم، في الوقت الذي لا تطبق على أكبر السارقين و الفاسدين من أصحاب المناصب ليبيا أكبر من تلك الفئة الفاسدة المتلونة و على رجال ليبيا التوحد خلف الوطن لا خلف الولاء و الطاعة للساسة الفاسدين” وفق قوله.