مجلس الدولة ينفي وصول وفد منه إلى مصر وأنباء عن وجود عدد من أعضائه مع نواب في القاهرة

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، توجه أي وفد من المجلس إلى مصر رغم الإعلان عن وصول وفد من العاصمة طرابلس إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للقاء مسؤولين مصريين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: «في الوقت الذي يرحب فيه المجلس الأعلى للدولة بأي دعوة توجه له لزيارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فإنه ينفي توجه أي وفد منه في الوقت الحالي لمصر».

وبحسب وسائل إعلام ليبية وعربية ، فقد وصل مساء اليوم وفد يضم المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، تاج الدين الرازقي، وأعضاء مجلس النواب، محمد الرعيض، وأبوبكر سعيد، وأيمن سيف النصر, ومن المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، وسعد بن شرادة.

ونقلت قناة الحرة الأميركية عن مصدر ليبي أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ويتوجه من القاهرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن الوفد من المقرر أن يناقش مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار وعلى الدور المصري في حل الأزمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا