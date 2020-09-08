عبد العال يتمنى إجراء انتخابات رئاسية ليبية في القريب العاجل

رأى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن الأمور في ليبيا بدأت تتحلحل، متمنيا أن يتوج الوضع في ليبيا بالسلام الدائم لبناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات الرئاسة.

وفي حوار مع صحيفة الأخبار المصرية، أكد عبد العال أن رؤية مصر في قضية ليبيا واضحة، وأن جلوس رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على منصة مجلس النواب المصري كانت رسالة منه بأن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف عبد العال أن أردوغان لديه موقف استعماري واضح وتدخلات في سوريا والعراق، وقد أخذته بعض الأفكار الشيطانية للدخول إلى ليبيا، ولكنه وجد موقفا حاسما وحازما بحسب تصريحه.

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