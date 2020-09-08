الأردن يرحب بالمحادثات الليبية المنعقدة في المغرب

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم، تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن الصفدي ثمن الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، واستضافتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة للتوصل إلى حل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية، يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها وأمن جوارها، ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.

مؤكدا دعم الأردن لكافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة الليبية وتحقيق طموحات شعبها.

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