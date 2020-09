أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، خروج وحدات

التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية نتيجة دخول مسلحين إلى

عدد من محطات التحويل 220، وقيامهم بإرجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد

على غرفة التحكم الرئيسية.

