وزيرا خارجية اليونان ومالطا يبحثان في أثينا الأوضاع في ليبيا

بحث وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، الذي يزور أثينا حاليا التطورات في شرق المتوسط، في ضوء القرارات الحاسمة التي ينبغي اتخاذها داخل الاتحاد الأوروبي، والوضع الناجم عن الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية لتركيا في ليبيا.

كما بحث الطرفان إمكانات فرض حظر الأسلحة على ليبيا، والسبل التي يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم.

وقال دندياس إن اليونان تسعى باستمرار إلى لعب دور إيجابي في ليبيا، من خلال مشاركتها في مسار برلين، وكيفية تأثير ليبيا على تدفقات الهجرة التي تضع مالطا في موقف صعب حسب قوله.

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