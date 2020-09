نفى مايسمى بمجلس الدولة، الثلاثاء، ما تم تداوله من

أنباء حول توجه وفد من أعضائه إلى العاصمة المصرية القاهرة .

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له عبر صفحته

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن ما يسمى بالمجلس يرحب بأي

دعوة توجه له لزيارة القاهرة من أجل إجراء مباحثات حول الأزمة الليبية، وبما يخدم مصالح

البلدين، نافيا فى الوقت نفسه توجه أي وفد منه إلى مصر.

وكانت مصادر صحفية، قد أكدت أن وفد تابع لما يسمى بمجلس الدولة

غادر اليوم الثلاثاء مطار مصراتة متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

The post ما يسمى بمجلس الدولة ينفي توجه وفد من أعضائه إلى القاهرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24