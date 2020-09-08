لافروف: روسيا تؤيد مبادرات السلام القائمة الخاصة بليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الأطراف الداخلية والخارجية للأزمة الليبية أدركت أنه لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، وهو الأمر الذي قال إن بلاده قد شددت عليه منذ البداية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي أمس في دمشق مع زير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن روسيا تؤيد مبادرات السلام القائمة الخاصة بليبيا، موضحا أنه تم خلال الأشهر الأخيرة طرح مبادرات حول إعلان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق المفاوضات، وبدء تطبيق قرارات مؤتمر برلين.

وشدد لافروف على أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي عملت منذ بداية الأزمة الليبية مع كل أطرافها دون أي استثناء.

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