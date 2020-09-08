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«العامة للكهرباء»: مسلحون يقتحمون عدداً من محطات التحويل وانقطاع التيار عن المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن بعض المسلحين دخلوا إلى عدد من محطات «التحويل220» وقاموا بإرجاع الأحمال بالقوة.

وأوضحت الشركة، في بيان عاجل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء، أن المسلحين منعوا مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية، مما سبب ذلك في خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

وتابعت الشركة:” جارِ العمل الآن وبوتيرة سريعة جدا بإعادة بناء الشبكة الكهربائية، وتهيب الشركة العامة للكهرباء بالمواطنين بأن إرجاع الأحمال بالقوة يؤدي إلى انهيار الشبكة وحدوث إظلام تام وهذا ما كنا نحذر منه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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