المسماري يعلق على زيارة وفد من الرئاسي إلى القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2020

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي أن زيارة وفد من المجلس الرئاسي بينهم مستشار فائز السراج إلى القاهرة، تأتي في إطار تخوفات الأخير من الالتفاف على المجلس الرئاسي وعليه شخصيا.

وأضاف المسماري في لقاء له على قناة العربية الحدث، أن ما يقع في طرابلس هو صراع بين فائز السراج وخالد المشري على التموقع في الرئاسي، وهذا ما يؤكد أن المصالح الشخصية هي الطاغية وليس هناك مواقف موحدة حول قضايا البلاد.

كما قال الناطق باسم الجيش إن المقترح الذي ذهب الوفد إلى مصر غير منطقي من حيث تحديد المناطق منزوعة السلاح، لأن كامل المنطقة من خط السدادة غربا إلى حدود تونس يمثل مشكلا في ظل انتشار المليشيات المسلحة، وأشار أيضا إلى أن الوفد غير قادر على الإيفاء باتفاقات في ظل نفوذ مسلحي مصراطة الذي لن يتقيدوا لأي قرار يحدد من تحركاتهم.

وحول مواصلة تركيا تدخلها وإرسالها للمرتزقة إلى ليبيا، قال المسماري في حواره إن الجيش الليبي مازال واقعيا في حالة حرب حتى في وضع وقف إطلاق النار، وهو يتابع باستمرار التحركات التركية سواء مؤكدا وجود حركة دؤوبة للمقاتلين والمعدات العسكرية نحو مطارات غرب ليبيا