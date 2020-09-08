المرصد السوري: دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لأنقرة عادت من ليبيا إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لأنقرة عادت إلى سوريا من الأراضي الليبية، بعد انتهاء عقودهم المبرمة مع الجانب التركي للقتال في ليبيا.

ووفقا للمرصد فإن هذه الدفعة يبلغ عدد عناصرها نحو 450، وسيتم نشرهم حال عودتهم في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا داخل الأراضي السورية، في المقابل يستعد مرتزقة آخرون بعقود عمل جديدة لإرسالهم من قبل تركيا إلى ليبيا.

وكان قد كشف المرصد السوري عن أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

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