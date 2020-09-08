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النيجر: إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال تخلى عنهم المهربون في الصحراء الكبرى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء عن إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال في النيجر بمنطقة الصحراء الكبرى، نهبهم المهربون وتركوهم في مواجهة خطر الموت رغم حصولهم على أموال مقابل تهريبهم إلى ليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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