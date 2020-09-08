النيجر: إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال تخلى عنهم المهربون في الصحراء الكبرى

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء عن إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال في النيجر بمنطقة الصحراء الكبرى، نهبهم المهربون وتركوهم في مواجهة خطر الموت رغم حصولهم على أموال مقابل تهريبهم إلى ليبيا.

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