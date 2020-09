أعلنت إدارة مستشفى أم الرزم العام في درنة، اليوم الثلاثاء،

توقف المستشفى عن تقديم جميع الخدمات الطبية، وذلك نتيجة لإصابة عدد كبير من الطاقم

الطبي والإداري وعمال النظافة بفيروس كورونا، داعية المرضى للتوجه إلى مراكز الرعايه

الصحية الأولية بالبلدية .

عاجل // توقف مستشفي أم الرزم العام بدرنة عن العمل بعد إصابة الطاقم الطبي والإداري بكورونا

