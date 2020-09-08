لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية بالحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية، المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة، عقدت اليوم اجتماعها الأول لوضع آلية لعملها خلال المدة القادمة، حيث قررت تشكيل لجان فرعية تعمل بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات، وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري لاتخاذ اللازم.

اللجنة أكدت أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا، مشددة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي.

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