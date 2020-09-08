لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية بالحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية، المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة، عقدت اليوم اجتماعها الأول لوضع آلية لعملها خلال المدة القادمة، حيث قررت تشكيل لجان فرعية تعمل بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات، وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري لاتخاذ اللازم.
اللجنة أكدت أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا، مشددة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي.
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