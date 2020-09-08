مفاوضات الليبيين ببوزنيقة المغربية… هل يصدم الواقع الانتظارات

قال عضو وفد مجلس الدولة المفاوض في المغرب محمد خليفة نجم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء في نهاية اليوم الثالث من الحوار الليبي الليبي ببوزنيقة المغربية، إن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء”، وحقق “تفاهمات مهمة“.

وأضاف نجم أن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن، مشيرا إلى أن النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

ورغم التصريحات المتفائلة بشأن التفاهمات التي تم التوصل لها في حوار بوزنيقة، والترحيب الدولي والقاري والاقليمي، بالمبادرة المغربية التي جمعت الطرفين في حوار مباشر دون وسطاء،إلا أن تصريحات بعض مسوؤلي حكومة الوفاق بشأن تفاهمات بوزنيقة ، تبدو غامضة.

إلى ذلك يأمل الطرف المضيف، أن يكون حوار مدينة بوزنيقة ، بداية لحوار ارفع وأشمل، بمشاركة كافة الاطراف الليبية، وينتهي بتوقيع اتفاق جديد يؤسس لبناء ليبيا جديدة موحدة.